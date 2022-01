Loredana Lecciso e Albano costretti a stare lontani | “non sa quanto mi dispiaccia”

(Di domenica 9 gennaio 2022)edsono nella stessa, grande casa di Cellino San Marco con i loro due figli. Sono però. Come mai?-Carrisi-AltranotiziaCellino San Marco è da sempre la casa della famiglia Carrisi. Nonostante una grande carriera,Carrisi non ha mai voluto lasciare il suo luogo natio. Romina Power prima,adesso, insieme ai loro figli, hanno vissuto la loro storia familiare in quel piccolo paradiso pugliese. La splendida azienda familiare che il cantante ha creato nel corso degli anni ha reso ancor più piacevole, ed insostituibile, quella permanenza. I figli più grandi, ormai, hanno le loro ...

L'Isola dei Famosi 2022 - La lista dei vip contattati (o che si sono proposti) per diventare naufraghi Olga Plachina, olimpionica - Casa Chi, showgirl - Oggi Jasmine Carrisi, figlia ..., la compagna di Al Bano/ Lui:"Lontani per il Covid ma..." Al Bano ha avuto fortuna ed ha spiegato di non aver mai avuto paura: "Tra paura e coraggio scelgo sempre il coraggio, grazie ...Albano lontano dai figli e dalla compagna. Al Bano Carrisi ovviamente per via del Covid che lo ha colpito è dovuto stare lontano dagli affetti suoi più cari Al Bano sorprende tutti con una confessione ...In particolare il cantante ha pensato all’amata Loredana Lecciso, e al settimanale Oggi ha parlato dei suoi sentimenti, mettendo a tacere i pettegoli, che parlavano di un recente ritorno di fiamma fra ...