Londra | il canile dove esiste il lieto fine

(Di domenica 9 gennaio 2022) Battersea Dogs & Cats Home, a, è uno dei rifugi per animali più grandi d’Europa. Fino a oggi la struttura ha salvato oltre tre milioni di pets grazie a una rete di volontariato e a sponsor famosi (la loro patrona è Camilla, duchessa di Cornovaglia). Alcuni suoi ospiti sono ormai star mediatiche, come il gatto di Boris Johnson. Ma di formidabili storie «a quattro zampe» ce ne sono parecchie. Anche quelle in tempi di pandemia. I loro video promozionali sono pieni di musi buffi e irriverenti. Cani che si rotolano nel fango, gatti che si stiracchiano sul collo dei padroni. Signore e signori, benvenuti al Battersea Dogs & Cats Home di, uno dei rifugi per animali abbandonati più grandi e «mediatizzati» d’Europa. Adesso, quando te lo trovi di fronte - una parte della struttura è in fase di ristrutturazione - con le sue mascotte ...