Lombardia, Bertolaso: "Over 50? Al momento poche prenotazioni. Il nostro obiettivo è vaccinare tutti i giovani dai 5 ai 18 anni" (Di domenica 9 gennaio 2022) Dall'introduzione dell'obbligo "abbiamo avuto fino adesso poche prenotazioni di Over 50, per adesso sono state 3-4 mila. Stiamo aprendo una finestra dedicata a loro, vedremo quale sarà la risposta". È quanto ha detto Guido Bertolaso, a margine della sua visita, questa mattina, nell'hub dedicato alle vaccinazioni pediatriche di Fiera Milano, nel quartiere Portello. Secondo l'ex capo della Protezione Civile, tuttavia "è chiaro che se gli Over 50 che non si sono vaccinati fino ad oggi erano i più restii, l'obbligo è sicuramente un incentivo ma non credo che verranno qui a mettersi in coda in modo entusiastico a farsi vaccinare". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

