Lombardia, Bertolaso annuncia apertura notturna dell'hub di Sesto San Giovanni. Solo per i tre venerdì di gennaio, poi si vedrà

Sesto si vaccina anche di notte. Per i prossimi tre venerdì di gennaio il centro vaccinale di Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia alle porte di Milano, sarà attivo anche di notte. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso, spiegando che la sperimentazione sarà avviata "anche per agevolare la nuova categoria che ha l'obbligo di prenotazione, ossia quella gli over 50". Il centro, ha aggiunto, "sarà aperto anche la notte, senza bisogno di prenotazione. Lo faremo a titolo sperimentale a Sesto San Giovanni, poi se ci sarà disponibilità di personale e richiesta continueremo ad aumentare questa attività". L'operazione concertata con il Comune di Sesto, è in ...

