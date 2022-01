Lo Spezia conquista tre punti per la salvezza | Simone Bastoni stende il Genoa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022) Vittoria corsara per lodi Thiago Motta che espugna il Ferraris e batte ildi Shevchenko per 1-0. Il gol diregala treagli ospiti che salgono a quota 19, confermandosi squadra da trasferta. Sempre più giù, invece, i rossoblù, bloccati a 12in elenco generale. Il match resta bloccato nei primi minuti di gioco, quando le squadre decidono di studiare gli avversari e di non sbilanciarsi troppo in avanti. Alla prima occasione utile, lo, poco prima del quarto d'ora di gioco, passa in avanti nel risultato: cambio di gioco di Maggiore per Verde che servea rimorchio. Il mediano bianconero trafigge Sirigu con una conclusione rasoterra imparabile. Gli ospiti trovano coraggio e spingono sull'acceleratore, galvanizzati ...