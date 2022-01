Lo sci tedesco lancia l’allarme | «alle Olimpiadi in Cina attenti alle manipolazioni ai test Covid»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 gennaio 2022)arriva dalla Germania, dal grande capo dello sci: Wolfgang Maier. La Süddeutsche Zeitung rila sua denuncia fatta alla tv Ard in vista delleinvernali di Pechino. Ossia il timore dideianti-. “Con unPcr posso eliminare dalla gara qualsiasi avversario. Nessuno mi dica che è un’ipotesi fantascientifica perché tutti sappiamo che è possibile”. Maier ha detto di aver chiesto per mesi ai funzionari di definire i valori al di sopra dei quali unper ilsarà valutato come positivo, e ha aggiunto di non aver ricevuto risposte né dal Comitato olimpico né dagli organizzatori. Maier ha proseguito riportando sensazioni di snowboarder e atleti dello slittino ...