Livorno | anziana morta accoltellata | arrestato il marito

(Di domenica 9 gennaio 2022) Al momento le cause che avrebbero portato l'uomo a compiere il gesto sono ancora al vaglio dei militari. Non sembra che ci sia stata nessuna lite, né che vi fossero problemi di convivenza tra i due L'articolo proviene da Firenze Post.

Leggi Ancheuccisa a coltellate a: fermato il marito Più volte i sindacati della polizia penitenziaria si sono pronunciati contro la gestione molto problematica nelle carceri di ...Tragedia in un palazzo didove una donna di 76 anni è morta accoltellata nella tarda serata di ieri. I carabinieri ... L'sarebbe stata raggiunta da una coltellata fatale al torace. Il ...A Livorno una 76enne è stata uccisa nella sua abitazione dal marito, che avrebbe ammesso le sue responsabilità ...Nera 9 Gennaio 2022 Anziana uccisa in casa con una coltellata, tragedia alla Scopaia. Livorno 9 gennaio 2022. Dramma in via Inghilterra (quartiere Scopaia). Ieri sera intorno alle ...