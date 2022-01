Livorno | 83enne uccide la moglie accoltellandola al petto e poi telefona al figlio per confessare

Leggi su ilfattoquotidiano

Ha ucciso la76ennealcon un coltello da cucina e poi hato alconfessando l'omicidio. Enrico Franchini, 83 anni, è stato quindi arrestato per aver ammazzato Franca Franchini nella tarda serata dell'8 gennaio. A chiamare il 112 è stato il, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto era ormai troppo tardi. L'anziano ha poi confessato il gesto anche ai carabinieri e ora, dopo l'arresto, si trova ai domiciliari. Il coltello è stato individuato nell'abitazione dei due coniugi in un palazzo del terzo piano del quartiere della Scopaia dove vivevano da soli. Franca Franchini, secondo le prime testimonianze raccolte dagli investigatori, non era autosufficiente e necessitava di continua assistenza.