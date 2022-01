Liverpool-Shrewsbury Town | le formazioni ufficiali

(Di domenica 9 gennaio 2022)impegnato nel terzo turno di FA Cup contro lo, squadra che milita nella terza serie inglese (di seguito le). I Reds avrebbero dovuto giocare la semifinale di andata in Carabao Cup contro l’Arsenal tre giorni fa, ma il numero elevato dei giocatori positivi al Covid ha costretto al rinvio del match. La squadra di Klopp è in totale emergenza: tra infortunati, contagiati e convocati per la Coppa d’Africa (Salah, Mané e Keita), i giocatori di movimento sono pochissimi. Intanto, ilproverà ad arrivare fino in fondo alla competizione: non raggiunge la finale dall’edizione 2011/12, e l’ultima vittoria del trofeo risale al 2005/06. I successi nell’albo d’oro sono 7 alla pari con l’Aston Villa e alle spalle di Tottenham (8), Chelsea (8), ...

Advertising

il_giuoco : Giorno 1000 di quarantena 12.30 Venezia-Milan 15.00 Tottenham-Morecambe Liverpool-Shrewsbury 17.00 C… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Shrewsbury

FORMAZIONI UFFICIALIGrande attesa oggi per il fischio d'inizio dinei trentaduesimi di finale di FA Cup 2021/2022. Fischio d'inizio alle 15:00 di domenica 9 gennaio. Grossa emozione per il club inglese fondato nel 1886, che milita attualmente ...Dopo l'esito dubbio del tampone effettuato negli scorsi giorni, Jurgen Klopp è risultato oggi negativo ad un nuovo test Covid e potrà tornare in panchina per dirigere il Liverpool. L'allenatore tedesc ...Il Liverpool scende in campo per la FA Cup e nel terzo turno ospita ad Anfield lo Shrewsbury Town. Ma dove vedere la partita in diretta tv e in live streaming? Chi trasmette la partita di FA Cup? La p ...