LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: oro per i Paesi Bassi nel Team Pursuit tra le donne! Subito dietro Norvegia e Russia (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 ORO PER I Paesi Bassi! Wust, de Jong e Schouten vincono il primo posto chiudendo con 2.54.128 davanti la Norvegia di Bohm, Wiklund e Haugen che chiudono con 4.41 di ritardo. Bronzo per la Russia che chiude con 2.59.231 a 5.20 dalla vetta. 14.16 Tocca a Russia e Paesi Bassi per rincorrere le scandinave che sono in testa al momento. 14.15 Sprint importante della Norvegia che chiude a 2.58.544 con un scarto di 11.01 secondi sulla Polonia e si assicura una medaglia: polacche lontanissime a 3.09.557. 14.12 Germania Subito dietro le bielorusse che hanno piazzato un ottimo 3.03.142 contro il 3.08.313 delle tedesche. 14.09 È cominciata la ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19 ORO PER I! Wust, de Jong e Schouten vincono il primo posto chiudendo con 2.54.128 davanti ladi Bohm, Wiklund e Haugen che chiudono con 4.41 di ritardo. Bronzo per lache chiude con 2.59.231 a 5.20 dalla vetta. 14.16 Tocca aper rincorrere le scandinave che sono in testa al momento. 14.15 Sprint importante dellache chiude a 2.58.544 con un scarto di 11.01 secondi sulla Polonia e si assicura una medaglia: polacche lontanissime a 3.09.557. 14.12 Germaniale bielorusse che hanno piazzato un ottimo 3.03.142 contro il 3.08.313 delle tedesche. 14.09 È cominciata la ...

