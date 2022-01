LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Krasnojarsk in DIRETTA: Moioli eliminata in semifinale, Sommariva fuori ai quarti (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.47 Altra gara sottotono dunque per Moioli che anche oggi perderà terreno in classifica generale. 06.45 NOOOOO! eliminata Moioli! L’azzurra resta in seconda posizione per tre quarti di gara, ma nel finale non riesce a contenere il ritorno di Jacobellis. Va in Big Final anche Brockhoff. Finalina quindi per Moioli e Gaskill. 06.43 È il turno di Moioli! Forza Michela! L’azzurra dovrà vedersela con la statunitense Brockhoff, l’australiana Jacobellis e la statunitense Gaskill. 06.42 Tutto facile per la britannica Bankes che si regala un’altra Big Final. Con lei si qualifica anche la francese Trespeuch. Small Final invece per la canadese McManiman e la svizzera Casanova. 06.40 È il momento delle semifinali ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.47 Altra gara sottotono dunque perche anche oggi perderà terreno in classifica generale. 06.45 NOOOOO!! L’azzurra resta in seconda posizione per tredi gara, ma nel finale non riesce a contenere il ritorno di Jacobellis. Va in Big Final anche Brockhoff. Finalina quindi pere Gaskill. 06.43 È il turno di! Forza Michela! L’azzurra dovrà vedersela con la statunitense Brockhoff, l’australiana Jacobellis e la statunitense Gaskill. 06.42 Tutto facile per la britannica Bankes che si regala un’altra Big Final. Con lei si qualifica anche la francese Trespeuch. Small Final invece per la canadese McManiman e la svizzera Casanova. 06.40 È il momento delle semifinali ...

