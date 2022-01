LIVE Serie A 09/01/2022, Roma-Juventus: segui la diretta del match (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma e Juventus si affronterà nel match valido per la 21esima giornata di Serie A: segui la diretta testuale Leggi su mediagol (Di domenica 9 gennaio 2022)si affronterà nelvalido per la 21esima giornata diA:latestuale

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Tortona 0-0 Serie A basket 2022 in DIRETTA: si comincia! Squadre subito in lotta per prendere l… - gcfko_o : ciao roni!! ti consiglio una bellissima serie di namkook con spideykook di raplinelover, sicuramente hai già lett…… - ETransmissoes : v Napoli vs Sampdoria Live I Italia - Serie A I 09.01.2022 - Fantacalcio : #NapoliSampdoria Al rientro in campo non c'è #Audero tra i pali blucerchiati per via di un problema fisico… - sportli26181512 : Genoa-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Altro derby ligure a Marassi tra Genoa e Spez… -