Advertising

CalcioOggi : FINALE Venezia-Milan 0-3, gol di Ibrahimovic e doppietta di Hernandez - La Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : LIVE Alle 14.30 #Empoli-Sassuolo: Bajrami contro Berardi, sfida della fantasia - Mediagol : LIVE Serie A 09/01/2022, Empoli-Sassuolo: segui la diretta del match - RedazioneFM : #SerieALIVE: #EmpoliSassuolo in diretta - milansette : LIVE Venezia-Milan 0-3, gol di Ibrahimovic e doppietta di Hernandez -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Serie

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Penzo, il match valido per la 21ª giornata diA 2021/2022 tra Venezia e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaIl Milan espugna il Penzo e si riporta momentaneamente in testa alla classifica grazie al rotondo 0 - 3 ...DirettaVenezia - Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita della 20esima giornata del campionatoA 2021/2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI VENEZIA - MILAN Venezia - Milan: ...92' Fischia Irrati. Il Milan si impone al Penzo per 3-0, vittoria meritata. 89' Ci saranno due minuti di recupero. 88' Cambio per il Venezia: fuori Okereke, dentro ...Tornano finalmente in campo al PalaRadi per la 15esima e ultima giornata di andata del campionato di serie A la Vanoli Cremona e la Dinamo Sassari nel lunch-match (palla a due ore 12:00, ...