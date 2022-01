LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Vlhova e Shiffrin vogliono regalare spettacolo! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 9.30: Esce alla terza porta Michelle Gisin. Inforcata classica per l’elvetica 9.29: Nuvole sul cielo di Kranjska Gora, minaccia neve, -5° in partenza 9.28: La prima manche sarà tracciata dal tecnico di Petra Vlhova Mauro Pini, la seconda dal tecnico austriaco Hannes Zoechling 9.27: Questa la lista delle partenti dello Slalom di Kranjska Gora: 1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 2 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 3 506146 SWENN LAON Anna 1991 SWE Head 4 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 5 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 6 705423 Vlhova Petra 1995 SVK Rossignol 7 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLODI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 9.30: Esce alla terza porta Michelle Gisin. Inforcata classica per l’elvetica 9.29: Nuvole sul cielo di, minaccia neve, -5° in partenza 9.28: La prima manche sarà tracciata dal tecnico di PetraMauro Pini, la seconda dal tecnico austriaco Hannes Zoechling 9.27: Questa la lista delle partenti dellodi: 1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 2 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 3 506146 SWENN LAON Anna 1991 SWE Head 4 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 5 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 6 705423Petra 1995 SVK Rossignol 7 ...

