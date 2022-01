LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Vinatzer rimonta da top10, Razzoli nei 15 (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Zenhaeusern limita i danni sul muro finale ed è 3° a 48 centesimi da Strolz. Mancano i migliori 5 dopo la prima manche. C’è il francese Alexis Pinturault (-0.05). 14.09 L’austriaco Johannes Strolz, pettorale n.38, si porta al comando con 29 centesimi su Strasser. Ne mancano 6: l’austriaco sogna il primo podio in carriera a 29 anni. C’è ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern, 0.01 in partenza. 14.07 Digruber precipita al 12° posto a 0.99. Ne mancano 7, Vinatzer è 3° a 0.37: forse si è giocato anche la vittoria con quel grave errore sul muro nella seconda manche. Chiuderà in top10, ma i rimpianti sono enormi. 14.05 Parte ora l’austriaco Marc Digruber, per lui 0.29 di margine su Strasser. 14.03 Troppo rispetto per Giuliano Razzoli sul muro. Aveva 18 centesimi di ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Zenhaeusern limita i danni sul muro finale ed è 3° a 48 centesimi da Strolz. Mancano i migliori 5 dopo la prima manche. C’è il francese Alexis Pinturault (-0.05). 14.09 L’austriaco Johannes Strolz, pettorale n.38, si porta al comando con 29 centesimi su Strasser. Ne mancano 6: l’austriaco sogna il primo podio in carriera a 29 anni. C’è ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern, 0.01 in partenza. 14.07 Digruber precipita al 12° posto a 0.99. Ne mancano 7,è 3° a 0.37: forse si è giocato anche la vittoria con quel grave errore sul muro nella seconda manche. Chiuderà in, ma i rimpianti sono enormi. 14.05 Parte ora l’austriaco Marc Digruber, per lui 0.29 di margine su Strasser. 14.03 Troppo rispetto per Giulianosul muro. Aveva 18 centesimi di ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci A #KranjskaGora ennesimo successo per la #Vlhova, sempre più leader nella generale dello… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener a caccia del primo sigillo! Che rimonta di Holtmann… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener a caccia del primo sigillo! Seconda manche alle 12.3… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener mette in fila Vlhova e Shiffrin! Alle 12.30 seconda… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Dopo la #primamache dello #slalom di #KranjskaGora in testa a sorpresa la svizzera #Holdener,… -