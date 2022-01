LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Vinatzer per la rimonta, inizia la seconda manche (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 13.15 Alex Vinatzer ha sciato davvero male nella prima manche, non giriamoci attorno. E’ stato fortunato a rimanere nei 30, ora però dovrà rischiare il tutto per tutto. 13.10 E’ una gara in cui può davvero succedere di tutto, con distacchi minimi. Bisogna attaccare e sperare di azzeccare tutto: un minimo errore può costare decimi preziosi e far crollare in classifica. 13.07 La classifica dopo la prima manche: 1 17 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 54.06 Atomic 1 5 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 54.06 Atomic 3 16 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.11 0.05 Fischer 4 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54.15 0.09 Rossignol 5 2 194364 PINTURAULT ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 13.15 Alexha sciato davvero male nella prima, non giriamoci attorno. E’ stato fortunato a rimanere nei 30, ora però dovrà rischiare il tutto per tutto. 13.10 E’ una gara in cui può davvero succedere di tutto, con distacchi minimi. Bisogna attaccare e sperare di azzeccare tutto: un minimo errore può costare decimi preziosi e far crollare in classifica. 13.07 La classifica dopo la prima: 1 17 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 54.06 Atomic 1 5 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 54.06 Atomic 3 16 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.11 0.05 Fischer 4 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54.15 0.09 Rossignol 5 2 194364 PINTURAULT ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener a caccia del primo sigillo! Che rimonta di Holtmann… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener a caccia del primo sigillo! Seconda manche alle 12.3… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener mette in fila Vlhova e Shiffrin! Alle 12.30 seconda… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Dopo la #primamache dello #slalom di #KranjskaGora in testa a sorpresa la svizzera #Holdener,… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Spettacolare #primamanche nello #slalom maschile di #AdelBoden con i primi dieci racchiusi in… -