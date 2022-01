LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Vinatzer nei 20, ma quanti rimpianti (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Nef è quarto a 0.29. Ne mancano 16, si avvicina la top15 per Vinatzer che è 2° a 0.06 da Meillard. Comunque è già il miglior piazzamento in carriera ad Adelboden per l’altoatesino: è una pista che non gradisce. 13.48 L’americano Luke Winters è 3° a 0.17. Ora l’elvetico Nef, parte con 0.15 sul connazionale. Ricordiamo che l’Italia avrà ancora la carta Giuliano Razzoli da giocarsi. 13.46 Meillard si porta in testa con 6 centesimi su Vinatzer. L’azzurro si è giocato una sicura top10 (se non qualcosa in più) con un grave errore sul muro. Si è praticamente piantato. 13.45 Zubcic è secondo a 0.37 da Vinatzer. Sul muro finale ha guadagnato 6 decimi sull’azzurro. I rimpianti sono tanti…Attenzione ora allo svizzero Loic Meillard, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Nef è quarto a 0.29. Ne mancano 16, si avvicina la top15 perche è 2° a 0.06 da Meillard. Comunque è già il miglior piazzamento in carriera adper l’altoatesino: è una pista che non gradisce. 13.48 L’americano Luke Winters è 3° a 0.17. Ora l’elvetico Nef, parte con 0.15 sul connazionale. Ricordiamo che l’Italia avrà ancora la carta Giuliano Razzoli da giocarsi. 13.46 Meillard si porta in testa con 6 centesimi su. L’azzurro si è giocato una sicura top10 (se non qualcosa in più) con un grave errore sul muro. Si è praticamente piantato. 13.45 Zubcic è secondo a 0.37 da. Sul muro finale ha guadagnato 6 decimi sull’azzurro. Isono tanti…Attenzione ora allo svizzero Loic Meillard, ...

