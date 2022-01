LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: sorpresa Strolz, 7° Vinatzer in rimonta, 9° Razzoli! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Doppietta austriaca con Johannes Strolz che ha preceduto Manuel Feller di 0.17. Il tedesco Linus Strasser si conferma sul podio come nel 2021 ed è 3° a 0.29. 7° Alex Vinatzer a 0.66, 9° Giuliano Razzoli a 0.75, 20° Stefano Gross a 1?50, 22° Tommaso Sala a 1?75. 14.19 HA INFORCATO GSTREIN! Era dietro di 21 centesimi al secondo intermedio! Prima vittoria in carriera per Strolz! 14.18 Feller è secondo a 17 centesimi da Strolz! Due austriaci sul podio, Fabio Gstrein (-0.17) potrebbe completare la tripletta! 14.16 Aerni è 4° a 0.58. Mancano due austriaci, dunque l’Austria è sicura di aver vinto questa gara…Primo podio in carriera per Strolz a 29 anni. Tocca al connazionale Manuel Feller (-0.17). 14.14 Kristoffersen sbaglia sul ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Doppietta austriaca con Johannesche ha preceduto Manuel Feller di 0.17. Il tedesco Linus Strasser si conferma sul podio come nel 2021 ed è 3° a 0.29. 7° Alexa 0.66, 9° Giuliano Razzoli a 0.75, 20° Stefano Gross a 1?50, 22° Tommaso Sala a 1?75. 14.19 HA INFORCATO GSTREIN! Era dietro di 21 centesimi al secondo intermedio! Prima vittoria in carriera per! 14.18 Feller è secondo a 17 centesimi da! Due austriaci sul podio, Fabio Gstrein (-0.17) potrebbe completare la tripletta! 14.16 Aerni è 4° a 0.58. Mancano due austriaci, dunque l’Austria è sicura di aver vinto questa gara…Primo podio in carriera pera 29 anni. Tocca al connazionale Manuel Feller (-0.17). 14.14 Kristoffersen sbaglia sul ...

