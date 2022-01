LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: 7° Vinatzer e senza l’errore…9° Razzoli, De Aliprandini sarà a Pechino 2022! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE REFERTO LUCA DE Aliprandini: DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA, ALLE OLIMPIADI CI SARA’! 14.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.33 Foss-Solevaag e Jakobsen, usciti nella prima manche, restano davanti nella classifica di Slalom con 140 punti, seguiti da Noel e Strolz a 100. 5° Razzoli a 94, 7° Vinatzer a 86. 14.32 Non cambia la classifica generale di Coppa del Mondo. Odermatt comanda con 845 punti, seguito da Kilde (469) e Mayer (447). 14.30 A proposito di Olimpiadi…Giuliano Razzoli ha chiuso i primi tre Slalom stagionali sempre in top10: non può non venire convocato per Pechino… 14.28 Vi diamo una bellissima notizia: “solo” una distorsione per Luca De ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAREFERTO LUCA DE: DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA, ALLE OLIMPIADI CI SARA’! 14.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.33 Foss-Solevaag e Jakobsen, usciti nella prima manche, restano davanti nella classifica dicon 140 punti, seguiti da Noel e Strolz a 100. 5°a 94, 7°a 86. 14.32 Non cambia la classifica generale di Coppa del Mondo. Odermatt comanda con 845 punti, seguito da Kilde (469) e Mayer (447). 14.30 A proposito di Olimpiadi…Giulianoha chiuso i primi trestagionali sempre in top10: non può non venire convocato per… 14.28 Vi diamo una bellissima notizia: “solo” una distorsione per Luca De ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Vinatzer rimonta da top10 Razzoli nei 15 - #alpino #Slalom #Adelboden… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Sorpresa nello #slalom di #Adelboden con la prima vittoria in #CoppadelMondo dell'austriaco… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci A #KranjskaGora ennesimo successo per la #Vlhova, sempre più leader nella generale dello… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener a caccia del primo sigillo! Che rimonta di Holtmann… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener a caccia del primo sigillo! Seconda manche alle 12.3… -