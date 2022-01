LIVE Sci alpino | Slalom Adelboden 2022 in DIRETTA | fuori tutti i favoriti | Razzoli da podio! Flop Vinatzer

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Adelboden 2022, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI /2 ?? ???? Sci: Coppa del Mondo 12h30 S D di Kranjska Gora, seconda manche… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #KranjskaGora 2022, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI /1 ?? ???? Sci: Coppa del Mondo 09h30 S D di Kranjska Gora, prima manche… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer sfida Noel, torna Giuliano Razzoli -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ......sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 10.43: Grazie per averci seguito. L'appuntamento è per le 12.30 per la seconda manche. Buona gior ...La diretta testuale dello slalom maschile di Adelboden 2022, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.