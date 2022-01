LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2022 in DIRETTA: fuori tutti i favoriti, ma delude Vinatzer (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Adelboden 10.59 Moelgg esce dopo poche porte. Gara da incubo sin qui per l’Italia. Stiamo affondando nella neve. 10.58 Subito fuori lo sloveno Stefan Hadalin. Tocca al 39enne Manfred Moelgg. 10.57 FABIO GSTREIN AL COMANDO A PARI MERITO CON FELLER! Due austriaci in testa, gara stranissima! Vinatzer sempre più a rischio eliminazione, speriamo negli altri azzurri. 10.55 Si supera Luca Aerni: lo svizzero, pettorale n.16, è secondo a soli 5 centesimi da Feller! Boato del pubblico. La pista, come detto, regge benissimo, il tempo si potrà fare anche con i pettorali alti. 10.53 Sono scesi i ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.59 Moelgg esce dopo poche porte. Gara da incubo sin qui per l’Italia. Stiamo affondando nella neve. 10.58 Subitolo sloveno Stefan Hadalin. Tocca al 39enne Manfred Moelgg. 10.57 FABIO GSTREIN AL COMANDO A PARI MERITO CON FELLER! Due austriaci in testa, gara stranissima!sempre più a rischio eliminazione, speriamo negli altri azzurri. 10.55 Si supera Luca Aerni: lo svizzero, pettorale n.16, è secondo a soli 5 centesimi da Feller! Boato del pubblico. La pista, come detto, regge benissimo, il tempo si potrà fare anche con i pettorali alti. 10.53 Sono scesi i ...

