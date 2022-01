LIVE Roma-Juventus 3-1, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: Pellegrini tira fuori la magia su punizione diretta (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Il programma della partita 57? Juventus all’attacco con Dybala: ci prova al volo e da lontano, senza successo. 55? Cuadrado non aggancia il pallone dopo il lancio di Locatelli, pallone sul fondo. 54? Che punizione, direttamente in rete! Il pallone scavalca la barriera e s’insacca all’angolino, 3-1 Roma! 53? PellegriniIIIIII! 52? Dybala centra in pieno la barriera. Abraham fa ripartire la Roma in velocità, De Ligt lo ferma con il fallo. L’olandese viene ammonito, tre cartellini gialli in pochi minuti. 51? Ammoniti Veretout e Ibanez in quest’inizio di ripresa. È punizione Juventus dai 30 metri. 49? Dal limite, l’armeno viene servito da ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della partita 57?all’attacco con Dybala: ci prova al volo e da lontano, senza successo. 55? Cuadrado non aggancia il pallone dopo il lancio di Locatelli, pallone sul fondo. 54? Chemente in rete! Il pallone scavalca la barriera e s’insacca all’angolino, 3-1! 53?IIIIII! 52? Dybala centra in pieno la barriera. Abraham fa ripartire lain velocità, De Ligt lo ferma con il fallo. L’olandese viene ammonito, tre cartellini gialli in pochi minuti. 51? Ammoniti Veretout e Ibanez in quest’inizio di ripresa. Èdai 30 metri. 49? Dal limite, l’armeno viene servito da ...

