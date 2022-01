LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 56-54, Serie A basket 2022 in DIRETTA: la Segafredo accorcia nel terzo quarto (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-66 Belinelli si sblocca dal campo con un tiro da equilibrista dal pitturato. 1’36” sul cronometro, squadre in bonus. 60-64 Appoggio al vetro di Pajola in penetrazione. 60-62 Piazzato di Hopkins, 2’48 per chiudere il terzo quarto, 3-4 i falli. Non entra il libero aggiuntivo. 58-62 HOPKINS! Canestro con il fallo subito da Teodosic, potenziale gioco da tre, partita bellissima. 56-62 TEODOSIC DA TRE! Scappa via la squadra di Sergio Scariolo. 56-59 TRIPLA di Pajola e sono 11 per il classe 1999 ex Stamura Ancona, la Segafredo mette per la prima volta la testa avanti. 56-56 Recupero difensivo di Pajola e contropiede Virtus con Alexander che alza l’alley oop chiuso da Alibegovic, parità a metà terzo quarto. Time out ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-66 Belinelli si sblocca dal campo con un tiro da equilibrista dal pitturato. 1’36” sul cronometro, squadre in bonus. 60-64 Appoggio al vetro di Pajola in penetrazione. 60-62 Piazzato di Hopkins, 2’48 per chiudere il, 3-4 i falli. Non entra il libero aggiuntivo. 58-62 HOPKINS! Canestro con il fallo subito da Teodosic, potenziale gioco da tre, partita bellissima. 56-62 TEODOSIC DA TRE! Scappa via la squadra di Sergio Scariolo. 56-59 TRIPLA di Pajola e sono 11 per il classe 1999 ex Stamura Ancona, lamette per la prima volta la testa avanti. 56-56 Recupero difensivo di Pajola e contropiedecon Alexander che alza l’alley oop chiuso da Alibegovic, parità a metà. Time out ...

Virtusbo : ?? LIVE dall'Unipol Arena Quintetto #Virtus: Pajola, Teodosic, Alexander, Alibegovic, Sampson Reggio Emilia-Virtus… - Salvo805 : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #SassuoloInter ?? Dallo studio @EvaGini, @FSIANI87 e Marco Andre… - IcFaloppio : RT @MIsocialTW: Oggi è la #GiornataNazionaleDellaBandiera, in ricordo della nascita del Tricolore nel 1797. Il Ministro @ProfPBianchi è osp… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Reggio #Emilia-V… - Ac2s1 : RT @MIsocialTW: Oggi è la #GiornataNazionaleDellaBandiera, in ricordo della nascita del Tricolore nel 1797. Il Ministro @ProfPBianchi è osp… -