LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 37-23, Serie A basket 2022 in DIRETTA: +14 Reggiana a metà secondo quarto (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Teodosic sul tentativo dall’arco di Thompson, ci saranno tre liberi per l’ex Stella Azzurra. 37-25 2/2 Teodosic. Thompson manda in lunetta Teodosic, Unahotels in bonus. 37-23 Johnson realizza dopo aver catturato un rimbalzo offensivo. 35-23 Piazzato di Diouf. 0/2 Thompson, 6’36” da giocare nel secondo quarto, 3-2 i falli. Fallo di Alexander sulla penetrazione di Thompson, liberi. 33-23 Due liberi di Jaiteh. 33-21 Piazzato di Thompson, time out Scariolo. 31-21 TRIPLA di Olisevicius, vantaggio in doppia cifra Reggiana con 7’38” da giocare prima dell’intervallo lungo. 28-21 Doppio rimbalzo di Jaiteh che si appoggia al vetro dopo la tripla centrale sul ferro di Belinelli. 28-19 Penetrazione centrale di Crawford. 26-19 STRAUTINS DA TRE! 23-19 Tripla di ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Teodosic sul tentativo dall’arco di Thompson, ci saranno tre liberi per l’ex Stella Azzurra. 37-25 2/2 Teodosic. Thompson manda in lunetta Teodosic, Unahotels in bonus. 37-23 Johnson realizza dopo aver catturato un rimbalzo offensivo. 35-23 Piazzato di Diouf. 0/2 Thompson, 6’36” da giocare nel, 3-2 i falli. Fallo di Alexander sulla penetrazione di Thompson, liberi. 33-23 Due liberi di Jaiteh. 33-21 Piazzato di Thompson, time out Scariolo. 31-21 TRIPLA di Olisevicius, vantaggio in doppia cifracon 7’38” da giocare prima dell’intervallo lungo. 28-21 Doppio rimbalzo di Jaiteh che si appoggia al vetro dopo la tripla centrale sul ferro di Belinelli. 28-19 Penetrazione centrale di Crawford. 26-19 STRAUTINS DA TRE! 23-19 Tripla di ...

Virtusbo : ?? LIVE dall'Unipol Arena Quintetto #Virtus: Pajola, Teodosic, Alexander, Alibegovic, Sampson Reggio Emilia-Virtus… - Salvo805 : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #SassuoloInter ?? Dallo studio @EvaGini, @FSIANI87 e Marco Andre… - IcFaloppio : RT @MIsocialTW: Oggi è la #GiornataNazionaleDellaBandiera, in ricordo della nascita del Tricolore nel 1797. Il Ministro @ProfPBianchi è osp… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Reggio #Emilia-V… - Ac2s1 : RT @MIsocialTW: Oggi è la #GiornataNazionaleDellaBandiera, in ricordo della nascita del Tricolore nel 1797. Il Ministro @ProfPBianchi è osp… -