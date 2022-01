LIVE Olimpia Milano-Tortona 51-47, Serie A basket 2022 in DIRETTA: si entra nell’ultimo periodo con i padroni di casa leggermente avanti (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-52 Ora è pioggia di triple: Filloy e Bentil sfoderano due bombe dall’arco! 57-49 Botta e risposta. Vanno a segno Cain e Hall. 55-47 Due liberi per l’esordiente di giornata in casa Olimpia, Trey Kell: non sbaglia, fa 2/2. 53-47 Un piazzato da due di Devon Hall apre gli ultimi dieci minuti. COMINCIA IL QUARTO periodo. Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL TERZO QUARTO: Olimpia Milano-Tortona 51-47. 51-47 Hines da due, in sospensione: non sbaglia. 49-47 Severini, dal nulla! Bomba da tre: Tortona non molla. 49-44 Melli va in lunetta: non è precissimo: fa 1/2. 48-44 All’improvviso: Rodriguez, da tre! Lo spagnolo si mette a referto con un canestro pesantissimo. 45-44 Botta e risposta sull’asse ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-52 Ora è pioggia di triple: Filloy e Bentil sfoderano due bombe dall’arco! 57-49 Botta e risposta. Vanno a segno Cain e Hall. 55-47 Due liberi per l’esordiente di giornata in, Trey Kell: non sbaglia, fa 2/2. 53-47 Un piazzato da due di Devon Hall apre gli ultimi dieci minuti. COMINCIA IL QUARTO. Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL TERZO QUARTO:51-47. 51-47 Hines da due, in sospensione: non sbaglia. 49-47 Severini, dal nulla! Bomba da tre:non molla. 49-44 Melli va in lunetta: non è precissimo: fa 1/2. 48-44 All’improvviso: Rodriguez, da tre! Lo spagnolo si mette a referto con un canestro pesantissimo. 45-44 Botta e risposta sull’asse ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Tortona 2-16 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Tortona #Serie… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Tortona 6-21 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Tortona… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA Grande rimonta dell'#Olimpia, che all'intervallo lungo chiude 32-31 su #Tortona, che… - PianetaBasketIT : LIVE #LBASerieA | Olimpia Milano vs Bertam Derthona, 15a giornata di campionato - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Tortona 0-0 Serie A basket 2022 in DIRETTA: si comincia! Squadre subito in lotta per prendere l… -