LIVE – Etiopia-Capo Verde 0-0 | Coppa d’Africa 2022 DIRETTA

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ladi, match valido per la prima giornata dei gironi di. Sfida equilibrata in un girone A in cui probabilmente bisognerà lottare per chiudere in seconda posizione. Entrambe vogliono partire nel migliore dei modi e portare a casa una vittoria nel loro esordio nella competizione del continente nero. Fischio d’inizio alle ore 20 di domenica 9 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA– Shanko; Hamid, Tamene, Bayeh, Yusef; Mohammed, Yohannes, Dagnachew; Gebremichael, Kedebe, Nasir.– Rosa; S. Fortes, Pico, Stopira; J. Fortes, Borges, Rocha ...

... Capo Verde si gioca tecnicamente il secondo posto con il Burkina Faso, entrambe per la formula potrebbero comunque qualificarsi agli ottavi ma resta da capire se l'giocherà il ruolo della ...... partita in corso di svolgimento AFRICA AFRICAN NATIONS CUP Camerun - Burkina Faso 17:00- Capo Verde 20:00 ANDORRA PRIMERA DIVISI" UE Santa Coloma - Atletic Escaldes 1 - 3 (Finale) Ordino - ...La diretta live di Etiopia-Capo Verde, match della Coppa d'Africa 2022. Aggiornamenti in tempo reale sul match di riferimento: diretta della partita ...Ahram Online is providing a live score coverage for Sunday’s match between Ethiopia and Cape Verde in the first round of the African Cup of Nations group stage ...