LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: Kevin Benavides vicino al successo tra le moto, Petrucci in ritardo (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 QUAD – Come previsto, Copetti e Maksimov rimangono stabilmente in terza e quarta posizione. Rispettivamente, sono in ritardo da Medeiros di 9’03” e di 11’57”. 11.05 moto – L’argentino Kevin Benavides (KTM) ha concluso in vetta la tappa con 2’07” di margine sullo spagnolo Barreda (Honda) e 7’06” Luciano Benavides (Husqvarna). Restiamo in attesa dei risultati definitivi. 11.00 AUTO – La carovana delle auto è attesa al prossimo riferimento cronometrico. Il 221° chilometro attende i protagonisti che quest’oggi non si stanno risparmiando. Nasser Al-Attiyah (Toyota) resta l’uomo da battere con oltre 50 minuti di scarto in classifica generale. 10.41 QUAD – Km 259, Giroud gaudagna appena 16? su ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 QUAD – Come previsto, Copetti e Maksimov rimangono stabilmente in terza e quarta posizione. Rispettivamente, sono inda Medeiros di 9’03” e di 11’57”. 11.05– L’argentino(KTM) ha concluso in vetta lacon 2’07” di margine sullo spagnolo Barreda (Honda) e 7’06” Luciano(Husqvarna). Restiamo in attesa dei risultati definitivi. 11.00 AUTO – La carovana delle auto è attesa al prossimo riferimento cronometrico. Il 221° chilometro attende i protagonisti che quest’non si stanno risparmiando. Nasser Al-Attiyah (Toyota) resta l’uomo da battere con oltre 50 minuti di scarto in classifica generale. 10.41 QUAD – Km 259, Giroud gaudagna appena 16? su ...

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Al-Attiyah indietro Danilo Petrucci -… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Al-Attiyah indietro Danilo Petr… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Mattias Ekström attardato Danil… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le moto al comando Toby Price attardato Copetti ne… -