LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Silvia Persico campionessa italiana! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 14.01 Eva Lechner arriva al secondo posto, con il podio completato da Sara Casasola. Un gran terzo posto per quest’ultima. 14.00 Silvia Persico È LA campionessa ITALIANA DI Ciclocross 2022! 13.58 Altro cambio di bicicletta per Silvia Persico, che però è vicinissima alla vittoria! 13.54 UN MARTELLO Silvia Persico! Non accenna minimamente a fermarsi! Vola sul traguardo sulle ali dell’entusiasmo! 13.50 Ultimo giro per Silvia Persico, che chiude anche questo giro in 10’05”: una marcia inarrestabile per lei, 18” sulla Lechner! 13.49 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 14.01 Eva Lechner arriva al secondo posto, con il podio completato da Sara Casasola. Un gran terzo posto per quest’ultima. 14.00È LAITALIANA DI! 13.58 Altro cambio di bicicletta per, che però è vicinissima alla vittoria! 13.54 UN MARTELLO! Non accenna minimamente a fermarsi! Vola sul traguardo sulle ali dell’entusiasmo! 13.50 Ultimo giro per, che chiude anche questo giro in 10’05”: una marcia inarrestabile per lei, 18” sulla Lechner! 13.49 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclocross Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: la Persico in fuga alla fine del terzo giro - #Ciclocross… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE dei campionati italiani di ciclocross 2022, fra poco la gara femminile - Federciclismo : TRICOLORI CICLOCROSS ???? oggi LIVE su @RaiSport 13.05 Donne Elite 14.25 Uomini Elite - zazoomblog : LIVE Ciclocross Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: si assegnano le maglie tricolori nelle categorie Elite -… - infoitsport : LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hulst 2022 in DIRETTA: Pidcock vince in solitaria! Eli Iserbyt si aggiudica la Cop… -