LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: problema tecnico per Fontana, Dorigoni di nuovo in testa! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 15.10 Dietro Samparisi tenta di fare il vuoto sul terzo posto, avanti a Folcarelli. Luca Braidot sta perdendo un po’ di terreno. 15.10 Filippo Fontana è lontano: 34” di svantaggio per lui! 15.09 Dorigoni non si lascia scappare l’occasione e passa al quinto giro in testa! 15.05 Fontana è riuscito ad arrivare alla zona del cambio bici, ma ora il suo svantaggio da Dorigoni è davvero tanto, nell’ordine dei 20”. 15.04 Fontana prende male una curva e gli si sfila la catena: mentre tenta di operare da solo sulla bicicletta arriva Dorigoni che lo sorpassa! Stravolta la gara! 15.03 STA SUCCEDENDO DI ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 15.10 Dietro Samparisi tenta di fare il vuoto sul terzo posto, avanti a Folcarelli. Luca Braidot sta perdendo un po’ di terreno. 15.10 Filippoè lontano: 34” di svantaggio per lui! 15.09non si lascia scappare l’occasione e passa al quinto giro in15.05è riuscito ad arrivare alla zona del cambio bici, ma ora il suo svantaggio daè davvero tanto, nell’ordine dei 20”. 15.04prende male una curva e gli si sfila la catena: mentre tenta di operare da solo sulla bicicletta arrivache lo sorpassa! Stravolta la gara! 15.03 STA SUCCEDENDO DI ...

