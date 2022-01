LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: in archivio il primo giro, in testa il duo Dorigoni-Fontana (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 14.42 Secondo giro in archivio con Dorigoni e Fontana in testa. Luca Braidot è terzo. 14.40 Non si vedono Samparisi e Braidot, per ora il titolo italiano si gioca tra loro due. Ma manca tantissimo, più di cinque giri.. 14.38 Dorigoni ora passa nuovamente in testa, e con Fontana ha fatto il vuoto! 14.36 Ora Filippo Fontana tenta di fare la differenza nel primo tratto del circuito, Dorigoni resiste. 14.34 Chiuso il primo giro: Dorigoni (8’44) affiancato da Fontana, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 14.42 Secondoinconin. Luca Braidot è terzo. 14.40 Non si vedono Samparisi e Braidot, per ora il titolo italiano si gioca tra loro due. Ma manca tantissimo, più di cinque giri.. 14.38ora passa nuovamente in, e conha fatto il vuoto! 14.36 Ora Filippotenta di fare la differenza neltratto del circuito,resiste. 14.34 Chiuso il(8’44) affiancato da, ...

