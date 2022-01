LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: fra poco la gara femminile (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 13.13 Alice Maria Arzuffi prova a difendere il titolo conquistato lo scorso anno; la rivale più accreditata è Eva Lechner, campionessa undici volte fino al 2020. 13.09 Fra pochi minuti comincerà la gara femminile, dove saranno presenti sia le atlete Elite che le Under 23. Verranno dunque assegnati due titoli differenti in contemporanea. 13.05 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Campionati Italiani di Ciclocross 2022 a Variano di Basiliano, in Friuli Venezia Giulia. È il momento delle gare ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare di oggi – La preview della– La preview dellamaschile 13.13 Alice Maria Arzuffi prova a difendere il titolo conquistato lo scorso anno; la rivale più accreditata è Eva Lechner, campionessa undici volte fino al 2020. 13.09 Fra pochi minuti comincerà la, dove saranno presenti sia le atlete Elite che le Under 23. Verranno dunque assegnati due titoli differenti in contemporanea. 13.05 Buongiorno a tutti e benvenuti alladell’ultima giornata deidia Variano di Basiliano, in Friuli Venezia Giulia. È il momento delle gare ...

