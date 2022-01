LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Fontana solo in testa, tre giri al traguardo! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 15.03 STA SUCCEDENDO DI TUTTO! PROBLEMA ALLA CATENA PER FILIPPO Fontana! 15.01 Lotta per il terzo posto tra Nicolas Samparisi, Braidot e Folcarelli, i tre hanno uno svantaggio enorme su Fontana. 15.00 Filippo Fontana solo in testa, e sta spingendo tantissimo! Dorigoni è secondo, a 18” di svantaggio. Tre giri alla fine! 14.59 Che gara di Filippo Fontana fino ad ora, assistito anche da un po’ di fortuna ma ora sta tenendo un ritmo indiavolato! 14.57 Dorigoni ora è dietro di oltre 10”: missione difficile recuperare Fontana, ma non impossibile nel Ciclocross dove può ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 15.03 STA SUCCEDENDO DI TUTTO! PROBLEMA ALLA CATENA PER FILIPPO! 15.01 Lotta per il terzo posto tra Nicolas Samparisi, Braidot e Folcarelli, i tre hanno uno svantaggio enorme su. 15.00 Filippoin, e sta spingendo tantissimo! Dorigoni è secondo, a 18” di svantaggio. Trealla fine! 14.59 Che gara di Filippofino ad ora, assistito anche da un po’ di fortuna ma ora sta tenendo un ritmo indiavolato! 14.57 Dorigoni ora è dietro di oltre 10”: missione difficile recuperare, ma non impossibile neldove può ...

