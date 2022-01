LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Fontana cade, Dorigoni da solo in testa (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 14.53 Attenzione, Fontana adesso è da solo! Non si vede Dorigoni, forse vittima di un problema meccanico! 14.52 Ora Filippo Fontana prova il sorpasso, ma Dorigoni non concede spazio. 14.51 Chiuso il terzo giro con Dorigoni e Fontana in testa. Terzo posto per Braidot, ad oltre trenta secondi. 14.50 Grande prova di forza del ventunenne dei Carabinieri, che oramai si è ricucito a Dorigoni e torna in corsa per il successo. Vediamo se pagherà questo sforzo.. 14.48 Fontana non molla! In un tratto guidato riesce a tornare sotto a ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare di oggi – La preview della gara femminile – La preview della gara maschile 14.53 Attenzione,adesso è da! Non si vede, forse vittima di un problema meccanico! 14.52 Ora Filippoprova il sorpasso, manon concede spazio. 14.51 Chiuso il terzo giro conin. Terzo posto per Braidot, ad oltre trenta secondi. 14.50 Grande prova di forza del ventunenne dei Carabinieri, che oramai si è ricucito ae torna in corsa per il successo. Vediamo se pagherà questo sforzo.. 14.48non molla! In un tratto guidato riesce a tornare sotto a ...

