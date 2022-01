LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Dorigoni campione italiano, secondo Fontana (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE 15.31 Si chiude qui la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani di Ciclocross 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di OA Sport! 15.29 Una gara emozionante per quattro giri e mezzo, con Jakob Dorigoni e Filippo Fontana che si sono giocati il titolo. Il primo era stato messo in difficoltà da un salto di catena al terzo giro, ma al quinto Fontana è stato tradito anche lui dalla bicicletta lasciando spazio al più esperto avversario. 15.28 Bravissimo Filippo Fontana, che chiude al secondo posto da Under23 e ha visto il titolo svanire per un ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA MASCHILE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE 15.31 Si chiude qui ladeidi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di OA Sport! 15.29 Una gara emozionante per quattro giri e mezzo, con Jakobe Filippoche si sono giocati il titolo. Il primo era stato messo in difficoltà da un salto di catena al terzo giro, ma al quintoè stato tradito anche lui dalla bicicletta lasciando spazio al più esperto avversario. 15.28 Bravissimo Filippo, che chiude alposto da Under23 e ha visto il titolo svanire per un ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclocross Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: la Persico in fuga alla fine del terzo giro - #Ciclocross… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE dei campionati italiani di ciclocross 2022, fra poco la gara femminile - Federciclismo : TRICOLORI CICLOCROSS ???? oggi LIVE su @RaiSport 13.05 Donne Elite 14.25 Uomini Elite - zazoomblog : LIVE Ciclocross Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: si assegnano le maglie tricolori nelle categorie Elite -… - infoitsport : LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hulst 2022 in DIRETTA: Pidcock vince in solitaria! Eli Iserbyt si aggiudica la Cop… -