LIVE Camerun-Burkina Faso | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | i Leoni Indomabili affrontano gli Stalloni

(Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch di, padroni di casa favoriti nel match d’esordio della competizione. I “”, che sono guidati in panchina dal c.t. portoghese Toni Conceiçao, sono una delle squadre favorite ad alzare il trofeo. Ilsi presenta a questo appuntamento in grande forma, come testimoniano le ultime quattro vittorie consecutive. Potendo contare sull’apporto del tifo di casa, la squadra schiera alcuni ottimi giocatori quali il portiere Onana, Anguissa, Hongla e Choupo–Moting. Dall’altra parte ci saranno i giocatori di Kamou Malo, dopo ...

Curiosità è la seconda edizione della Coppa che si svolge in, nella precedente, datata 1972 con la nazionale di casa che ottenne il terzo posto.