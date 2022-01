LIVE Camerun-Burkina Faso | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | Anguissa e Aboubakar partono titolari!

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 I precedenti fra le due squadre non sono certo di buon auspicio per il, che ha vinto solo uno dei 9 confronti in cui le due nazionali si sono incontrate, riuscendo a pareggiarne 4, fra cui l’ultimo confronto in ordine di tempo (24/01/2021, 0-0 nella2020), e 4 sono stati pure i successi del. 16.35 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Onana; Tolo, Ngadeu, Onguéné; Ngamaleu, Gouet,, Kunde, Fai;, Toko Ekambi. Ct. Conceiçao(4-5-1): Koffi; Malo, Yago, Dayo, Kabore; Toure, Guira – Bayala, Sangaré, Traoré; A. Tapsoba. Ct. Malo. 16.30 Benvenuti alla ...