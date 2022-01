LIVE – Camerun-Burkina Faso | Coppa d’Africa 2022 DIRETTA

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ladi, match valido per la prima giornata dei gironi di. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Favoritissimi i padroni di casa. Fischio d’inizio alle ore 17 di domenica 9 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 17 SportFace.

Nel pomeriggio si apre la Coppa d'Africa con la gara inaugurale delle 17 tra ile il Burkina Faso, mentre alle 20 c'è Etiopia - Capo Verde. In Europa spazio invece all' FA Cup in Inghilterra ,...Si tratta della seconda edizione della Coppa che si disputa in: in quell'edizione, datata 1972, la nazionale di casa ottenne il terzo posto nella massima competizione continentale. Un'ora ...CAMERUN-BURKINA FASO OGGI: PROGRAMMA E DOVE SEGUIRLA IN TV. Calcio d’inizio: 17:00. Diretta TV: non disponibile. Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+. Diretta testuale: OA Sport. Foto: Shut ...Dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun sarà in programma la 33.a edizione della Coppa d'Africa che vedrà al via ventiquattro squadre divise in sei gruppi da quattro. Coppa d'Africa 2021, il calendario ...