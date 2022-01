LIVE Camerun-Burkina Faso 2-1, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Aboubaker firma le reti della vittoria. Pagelle e highlights (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Partita che inizia con il vantaggio inaspettato del Burkina Faso, poi uno scatenato Aboubaker con una doppietta su rigore firma le reti della vittoria dopo una partita molto faticosa. 94? Finisce la partita, Camerun-Burkina Faso 2-1. 92? Tiro di Konaté che viene parato da Onana. 90? Ci saranno 5 minuti di recupero. 88? Fuori Aboubakar, dentro Neyou nel Camerun. 86? Dentro Bandé e fuori Traoré nel Burkina Faso. 84? Konaté finisce a terra ma per l’arbitro non è fallo. 82? Aboubaker tenta il tiro da fuori, pallone oltre la traversa. 80? Entra Bassogog e fuori Ngamaleu nel ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03 Partita che inizia con il vantaggio inaspettato del, poi uno scatenatocon una doppietta su rigoreledopo una partita molto faticosa. 94? Finisce la partita,2-1. 92? Tiro di Konaté che viene parato da Onana. 90? Ci saranno 5 minuti di recupero. 88? Fuori Aboubakar, dentro Neyou nel. 86? Dentro Bandé e fuori Traoré nel. 84? Konaté finisce a terra ma per l’arbitro non è fallo. 82?tenta il tiro da fuori, pallone oltre la traversa. 80? Entra Bassogog e fuori Ngamaleu nel ...

