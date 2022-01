LIVE – Camerun-Burkina Faso 2-1, Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) (Di domenica 9 gennaio 2022) La DIRETTA LIVE di Camerun-Burkina Faso, match valido per la prima giornata dei gironi di Coppa d’Africa 2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Favoritissimi i padroni di casa. Fischio d’inizio alle ore 17 di domenica 9 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Camerun: Onana; Onguené, Tolo, Ngadeu; Fai, Gouet, Anguissa, Kunde, Ngamaleu; Aboubakar, Toko Ekambi. Allenatore: Conceicao. Burkina Faso: Koffi; Kaboré, Dayo, ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ladi, match valido per la prima giornata dei gironi di. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Favoritissimi i padroni di casa. Fischio d’inizio alle ore 17 di domenica 9 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Onana; Onguené, Tolo, Ngadeu; Fai, Gouet, Anguissa, Kunde, Ngamaleu; Aboubakar, Toko Ekambi. Allenatore: Conceicao.: Koffi; Kaboré, Dayo, ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #CoppadAfrica Al termine del #primotempo del match inaugurale il #Camerun è avanti 2-1 sul… - zazoomblog : LIVE Camerun-Burkina Faso 0-1 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Sangaré sblocca la partita! - #Camerun-Burkina… - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Camerun - Burkina Faso 0-1: diretta live e risultato in tempo reale - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #CoppadAfrica Tutto pronto per l'incontro inaugurale tra #Camerun e #BurkinaFaso! Segui gli aggiornamenti #live con noi! - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Camerun – Burkina Faso: diretta live e risultato in tempo reale -