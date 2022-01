LIVE Camerun-Burkina Faso 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: tentativo di Aboubakar! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Aboubakar si libera e tira, pallone fuori. 7? Traoré prova l’uno contro uno, ma viene fermato da Malo. 5? Anguissa prova il tiro dalla distanza, pallone che finisce lentamente sulle mani di Koffi. 3? Ammonito Yago per un entrata dura a centrocampo. 1? Inizia la partita! 16.58 Entrano in campo i giocatori, si parte! 16.55 Cerimonia d’inizio della competizione. 16.52 Choupo Moting parte dalla panchina, nonostante era dato per titolare. 16.49 Tra dieci minuti l’inizio della partita, tutto pronto allo stadio Olembe. 16.46 Bertrand Traoré è il giocatore di maggiore prestigio che sarà in campo per il Burkina Faso, esterno offensivo dell’Aston Villa. 16.43 Onana il portiere del Camerun, sarà il probabile futuro portiere dell’Inter, mancano solo visite e annuncio ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Aboubakar si libera e tira, pallone fuori. 7? Traoré prova l’uno contro uno, ma viene fermato da Malo. 5? Anguissa prova il tiro dalla distanza, pallone che finisce lentamente sulle mani di Koffi. 3? Ammonito Yago per un entrata dura a centrocampo. 1? Inizia la partita! 16.58 Entrano in campo i giocatori, si parte! 16.55 Cerimonia d’inizio della competizione. 16.52 Choupo Moting parte dalla panchina, nonostante era dato per titolare. 16.49 Tra dieci minuti l’inizio della partita, tutto pronto allo stadio Olembe. 16.46 Bertrand Traoré è il giocatore di maggiore prestigio che sarà in campo per il, esterno offensivo dell’Aston Villa. 16.43 Onana il portiere del, sarà il probabile futuro portiere dell’Inter, mancano solo visite e annuncio ...

