LIVE Biathlon, Inseguimento 12,5 km Oberhof in DIRETTA: vince ancora Fillon Maillet. 14° Bormolini (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Giacomel chiude in 29ma posizione a 2’58”5 dalla vetta. 42° Windisch a 3’43”2 e 49° Bionaz a 4’20”5. 13.10 Arriva ora un ottimo Bormolini! Per lui 14° posto (a 1’38”4 dalla testa della corsa) e miglior risultato in carriera in un Inseguimento. 13.09 Sesto il tedesco Rees, settimo il francese Claud, ottavo il tedesco Lesser, nono il belga Claude e decimo il russo Babikov. 13.08 Il norvegese Tarjei Boe vince la volata contro il connazionale Laegreid e chiude in terza posizione con un ritardo di 15”6 da Fillon Maillet. Quinto il russo Loginov a 18”5. 13.08 TRIONFA Fillon Maillet DAVANTI A SAMUELSSON! 13.07 Fillon Maillet allunga! Scatto strepitoso del ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Giacomel chiude in 29ma posizione a 2’58”5 dalla vetta. 42° Windisch a 3’43”2 e 49° Bionaz a 4’20”5. 13.10 Arriva ora un ottimo! Per lui 14° posto (a 1’38”4 dalla testa della corsa) e miglior risultato in carriera in un. 13.09 Sesto il tedesco Rees, settimo il francese Claud, ottavo il tedesco Lesser, nono il belga Claude e decimo il russo Babikov. 13.08 Il norvegese Tarjei Boela volata contro il connazionale Laegreid e chiude in terza posizione con un ritardo di 15”6 da. Quinto il russo Loginov a 18”5. 13.08 TRIONFADAVANTI A SAMUELSSON! 13.07allunga! Scatto strepitoso del ...

