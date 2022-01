LIVE Biathlon, Inseguimento 12,5 km Oberhof in DIRETTA: trionfa ancora Fillon Maillet. 14° Bormolini (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. A tra poco per l’Inseguimento femminile (partenza alle ore 14.45). Grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento di giornata! 13.16 Nella classifica di specialità Fillon Maillet sale a quota 205 punti. Secondo Samuelsson con 186 punti e terzo Jacquelin con 158. Il migliore degli azzurri è anche qui Thomas Bormolini, attualmente 27° con 61 punti. 13.14 Grazie a questo successo, il francese vola in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 461 punti. Perde dunque una posizione il francese Jacquelin, ora secondo con 449 punti. Terzo lo svedese Samuelsson con 425 punti. Il primo degli azzurri è invece Thomas Bormolini con 175 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 La nostrafinisce qui. A tra poco per l’femminile (partenza alle ore 14.45). Grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento di giornata! 13.16 Nella classifica di specialitàsale a quota 205 punti. Secondo Samuelsson con 186 punti e terzo Jacquelin con 158. Il migliore degli azzurri è anche qui Thomas, attualmente 27° con 61 punti. 13.14 Grazie a questo successo, il francese vola in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 461 punti. Perde dunque una posizione il francese Jacquelin, ora secondo con 449 punti. Terzo lo svedese Samuelsson con 425 punti. Il primo degli azzurri è invece Thomascon 175 ...

