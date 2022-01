LIVE Biathlon, Inseguimento 12,5 km Oberhof in DIRETTA: si comincia (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Si comincia! È partito Loginov. Buon divertimento! 12.28 In questo momento sta nevicando a Oberhof. Vedremo se queste condizioni meteo influiranno in qualche modo sulla gara. 12.24 In casa Italia il primo a iniziare la gara sarà Thomas Bormolini in 13ma posizione con 47” da recuperare dalla vetta. Più attardati gli altri nostri portacolori: 33° Dominik Windisch con un distacco di 1’34”, 35° Tommaso Giacomel a 1’36” e 49° Didier Bionaz a 2’02”. 12.20 Partiranno invece più dietro ma comunque con chance di podio lo svedese Sebastian Samuelsson (per lui 14ma posizione allo start con 54” di ritardo da Loginov) e i norvegesi Vetle Sjaastad Christiansen (16° a 59”) e Johannes Thingness Boe (28° a 1’22”). 12.16 In lotta per un posto per il podio ci saranno anche i tedeschi ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Si! È partito Loginov. Buon divertimento! 12.28 In questo momento sta nevicando a. Vedremo se queste condizioni meteo influiranno in qualche modo sulla gara. 12.24 In casa Italia il primo a iniziare la gara sarà Thomas Bormolini in 13ma posizione con 47” da recuperare dalla vetta. Più attardati gli altri nostri portacolori: 33° Dominik Windisch con un distacco di 1’34”, 35° Tommaso Giacomel a 1’36” e 49° Didier Bionaz a 2’02”. 12.20 Partiranno invece più dietro ma comunque con chance di podio lo svedese Sebastian Samuelsson (per lui 14ma posizione allo start con 54” di ritardo da Loginov) e i norvegesi Vetle Sjaastad Christiansen (16° a 59”) e Johannes Thingness Boe (28° a 1’22”). 12.16 In lotta per un posto per il podio ci saranno anche i tedeschi ...

