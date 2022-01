Lione vs Paris Saint-Germain: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Due giganti del calcio francese che hanno vissuto fortune molto diverse nella stagione 2021-22 si preparano per la battaglia allo stadio Groupama oggi domenica 9 gennaio quando il Lione si scontra con il Paris Saint-Germain. Gli ospiti sono attualmente in testa alla classifica della Ligue 1 con 13 punti di vantaggio, mentre gli uomini di Peter Bosz sono in 13a posizione dopo un inizio di stagione travagliato. Il calcio di inizio di Lione vs Paris Saint-Germain è previsto alle 20:45 Prepartita Lione vs Paris Saint-Germain: a che punto sono le due squadre? Lione Non essendo riuscito a sostituire adeguatamente Memphis Depay durante l’estate, il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) Due giganti del calcio francese che hanno vissuto fortune molto diverse nella stagione 2021-22 si preparano per la battaglia allo stadio Groupama oggi domenica 9 gennaio quando ilsi scontra con il. Gli ospiti sono attualmente in testa alla classifica della Ligue 1 con 13 punti di vantaggio, mentre gli uomini di Peter Bosz sono in 13a posizione dopo un inizio di stagione travagliato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Non essendo riuscito a sostituire adeguatamente Memphis Depay durante l’estate, il ...

