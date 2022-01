Lione-PSG | le formazioni ufficiali | attacco Icardi-Mbappé

Leggi su 11contro11

(Di domenica 9 gennaio 2022) Solo 24 punti nelle prime 18 giornate per il, che ha vissuto un girone d’andata al di sotto delle aspettative: per la prima gara del 2022 c’è l’avversario più tosto, ovvero il PSG capolista che si è imposto per 2-1 all’andata (di seguito le). La squadra allenata da Bosz, ex tecnico del Bayer Leverkusen che in estate è subentrato a Rudi Garcia, ha raccolto pochissimo nelle ultime quattro giornate ovvero una sconfitta e tre pareggi. La zona Europa dista sette punti, dunque serve una risposta decisa per rientrare nelle prime posizioni; inoltre ildeve recuperare la gara contro il Marsiglia. I francesi hanno fatto meglio in Europa League, conquistando il primo posto nel gruppo A che è valso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il Paris Saint-Germain ha pareggiato contro il ...