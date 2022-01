L’influencer famosa per vendere le sue “arie” in barattolo è finita in ospedale: ecco cosa le è successo (Di domenica 9 gennaio 2022) Non poco tempo fa sulla scena di internet è saltata all’occhio L’influencer americana Stephanie Matto per un business davvero singolare: la ragazza è diventata famosa per aver venduto i suoi peti in barattolo. Un lavoro molto redditizio, secondo quanto dichiarato dalla stessa Stephanie: i suoi follower su Instagram erano disposti a pagare anche 900 euro a barattolo, facendole guadagnare fino a 60mila euro a settimana. LEGGI ANCHE => Così tanta cocaina nella villa di Playboy che impazzivano anche i cani: ecco cosa un barboncino faceva per averla La sua fonte di ricchezza però le si è rivoltata contro e qualche giorno fa L’influencer, 31 anni, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di forti dolori al petto. Si pensava ad un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 9 gennaio 2022) Non poco tempo fa sulla scena di internet è saltata all’occhioamericana Stephanie Matto per un business davvero singolare: la ragazza è diventataper aver venduto i suoi peti in. Un lavoro molto redditizio, secondo quanto dichiarato dalla stessa Stephanie: i suoi follower su Instagram erano disposti a pagare anche 900 euro a, facendole guadagnare fino a 60mila euro a settimana. LEGGI ANCHE => Così tanta cocaina nella villa di Playboy che impazzivano anche i cani:un barboncino faceva per averla La sua fonte di ricchezza però le si è rivoltata contro e qualche giorno fa, 31 anni, è stata ricoverata d’urgenza ina causa di forti dolori al petto. Si pensava ad un ...

