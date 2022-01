L' infame tessera verde Green pass e complotti | lo sfregio di Diego Fusaro alla Costituzione | Guarda

(Di domenica 9 gennaio 2022) Altro giro e altro (poco gradito) regalo no-vax,sta e no. A consegnarlo ancora una volta è, insieme ad Alessandro Meluzzi tra i più accaniti sostenitori delle più assurde e indigeribili tesi contro il siero e contro le misure adottate dal governo per il contenimento dell'epidemia. Il filosofo, infatti, è uno dei teorici della "dittatura sanitaria", termine a cui spesso indulge, del "grande reset", così come spiega nel suo ultimo libro, degli interessi di Big Pharma dietro la pandemia e chi più ne ha più ne metta. Eè solito chiamare il"l'". Ogni commento è superfluo. Bene, e la dicitura a lui ...

Liberoquotidiano.it

Altro giro e altro (poco gradito) regalo no - vax, complottista e no green pass. A consegnarlo ancora una volta è Diego Fusaro , insieme ad Alessandro Meluzzi tra i più accaniti sostenitori delle più ...Laverde,o benedetta in base alla recente tifoseria da stadio che si è andata a creare, è ormai, soprattutto nel nostro entroterra dichiarato arancione, un qualcosa che dobbiamo ...La tessera verde, infame o benedetta in base alla recente tifoseria da stadio che si è andata a creare, è ormai, soprattutto nel nostro entroterra dichiarato arancione, un qualcosa che dobbiamo sempre ...Sul piano medico-scientifico l’infame tessera verde si rivela fallimentare sotto ogni riguardo. Infatti l’infame tessera verde presenta obiettivi che se letti in trasparenza sono primariamente di ordi ...