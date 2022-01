Limatola | la candidatura di Marotta | “Ecco perchè mi presento”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 8 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Massimiliano. “Le elezioni amministrative 2022 sono alle porte e noi cittadini Limatolesi saremo nuovamente chiamati alle urne per scegliere il nostro nuovo sindaco e il nostro nuovo consiglio comunale. Negli ultimi tempi, tante sono state le sollecitazioni che mi sono arrivate da amici, familiari e conoscenti; tutti mi hanno chiesto di dare un contributo attivo alla vita amministrativa di. Questa proposta può apparire strana e insensata a chi osserva con superficialità la politica locale. Frettolosamente, si potrebbe dire che io già appartengo alla macchina amministrativa. Ma chi mi conosce bene, sa la mia posizione a riguardo. In questi ultimi anni ho avuto il piacere e l’onore di rivestire la carica di assessore comunale, ...

