Ligue 1 | salta anche Montpellier-Troyes | match rinviato causa Covid

(Di domenica 9 gennaio 2022) La nuova ondata di pandemia di-19 continua a non dar tregua al mondo intero eil calcio ne risente pesantemente tra contagi e partite rinviate. Nelle ultime ore, infatti,iltra, valevole per la ventesima giornata di1 2021/2022, è stato posticipato adei numerosi casi. La gara avrebbe dovuto disputarsi domenica pomeriggio, ma non avrà luogo così come era accaduto ieri per Lille-Lorient. Adesso resta da capire quando queste partite potranno essere recuperate. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ligue1, salta anche #Montpellier-#Troyes: match rinviato causa #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue salta

Sport Mediaset

... ma se a giudizio della Asl di competenza gli avversari sono in quarantenatutto, nonostante ... CALCIO -1 21:00 Bordeaux - Marsiglia BASKET - EUROLEAGUE 18:00 CSKA - Barcelona 18:30 Anadolu ...Un nuovo Ballack più veloce con le gambe, un ricamatore chel'uomo facile e ha anche una ... Eletto miglior giocatore della2, anche e soprattutto per i suoi otto gol e sette assist in 33 ...Il Marsiglia riesce in un’impresa che non le capitava in Ligue 1 da quasi 45 anni: espugnare il campo di Bordeaux. Il successo per 1-0 proietta gli uomini di Sampaoli al secondo posto solitario. OM ch ...L'avventura di Messi al PSG non è iniziata nei migliori dei modi e per questo motivo potrebbe già concludersi quest'estate.