Lenovo annuncia la nuova gamma di laptop ThinkPad Z (Di domenica 9 gennaio 2022) Lenovo presenta la serie Z di ThinkPad, una famiglia di PC professionali caratterizzati da design moderno e materiali riciclati! Si chiamano ThinkPad Z13 e Z16, e sono inuovi laptop della gamma sopracitata. Che sposano la filosofia del design moderno rivolgendosi a un nuovo pubblico di utenti aziendali. Il nuovo design riflette un diverso atteggiamento nei confronti della tecnologia e del suo impatto sull’ambiente, nonché una maggiore attenzione per l’origine delle materie prime. Il design non si limita semplicemente a dare risalto a colori unici e raffinati quali il bronze e l’artic grey, ma lascia spazio a materiali più sostenibili come l’alluminio riciclato oppure l’ecopelle nella variante cromatica black. La sostenibilità si estende anche al packaging, realizzato interamente in bambù e canna da ... Leggi su tuttotek (Di domenica 9 gennaio 2022)presenta la serie Z di, una famiglia di PC professionali caratterizzati da design moderno e materiali riciclati! Si chiamanoZ13 e Z16, e sono inuovidellasopracitata. Che sposano la filosofia del design moderno rivolgendosi a un nuovo pubblico di utenti aziendali. Il nuovo design riflette un diverso atteggiamento nei confronti della tecnologia e del suo impatto sull’ambiente, nonché una maggiore attenzione per l’origine delle materie prime. Il design non si limita semplicemente a dare risalto a colori unici e raffinati quali il bronze e l’artic grey, ma lascia spazio a materiali più sostenibili come l’alluminio riciclato oppure l’ecopelle nella variante cromatica black. La sostenibilità si estende anche al packaging, realizzato interamente in bambù e canna da ...

